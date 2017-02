'Wanordelijk buitenlandbeleid VS leidt tot een dubbele crisis'

Colijn noemt meerdere voorbeelden van het tegenstrijdige beleid van de president. "De VS zou zich terugtrekken uit Afghanistan, maar later ging Trump wel akkoord met een verzoek om door te gaan met de oorlog daar. Hij zoekt onder meer toenadering tot Rusland, maar behoudt ook belangrijke sancties tegen het land. Hij noemt de NAVO nutteloos, maar ook het belangrijkste bondgenootschap ter wereld en hij geeft verschillende boodschappen aan China en Taiwan."

Verwarring

En die verschillende boodschappen leiden bijvoorbeeld tot verwarring over het Een-Chinabeleid dat de VS al jaren voert ten opzicht van Taiwan. Taiwan is de facto onafhankelijk, maar officieel maakt het nog altijd deel uit van China. Om de Volksrepubliek China niet voor het hoofd te stoten onderhoudt de VS sinds 1979 alleen officieuze banden met het eiland.

Het leek er de afgelopen tijd op dat Trump de banden met Taiwan wilde aanhalen. Zo nam hij kort na zijn verkiezing een telefoontje aan van de president van het eiland. Later zei de president toch tegen de Chinese president Xi Jinping de status quo te handhaven.

"En dat zijn maar een paar voorbeelden. Zo gaat het de hele tijd door. Dit gaat zelfs alleen maar over de veiligheidsdossiers, niet eens over de klimaatwetten of brexit. Kortom: het is een chaos", gaat Colijn verder.