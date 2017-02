Oud-premier Tony Blair roept op tot verzet tegen brexit

Tony Blair wil dat de Britten zich verzetten tegen een vertrek uit de Europese Unie. De Britse oud-premier zei in een speech in Londen dat mensen in het referendum in juni vorig jaar stemden zonder dat ze echt wisten wat een brexit inhield.

Blair zei tot de tegenstanders van de brexit dat ze actie moeten blijven voeren. Hij waarschuwt ze dat het nu niet het moment is om uit de EU te stappen, maar om juist op te staan voor waar ze in geloven. Het vertrek uit de Europese Unie is volgens Blair "echt schadelijk".

Blair was premier van Groot-Brittannië tussen 1997 en 2007.

Immigratie

Er is de afgelopen maanden veel gediscussieerd over hoe een brexit eruit zou moeten zien, zegt Blair. Maar volgens hem wordt er in de discussie niet meer goed gekeken naar wat die brexit voor de immigratie zou betekenen. Hij denkt dat daar beter over nagedacht moet worden.

Blair zegt dat hij de uitslag van het referendum accepteert. Maar hij vindt dat er pas over een vertrek uit de EU kan worden gesproken "als we een duidelijk idee hebben waar we heen gaan".

Een woordvoerder van de regering zei tegen de BBC dat de Britten hun mening over een brexit duidelijk kenbaar hebben gemaakt en dat er geen tweede referendum komt.