OM eist opnieuw 8 jaar cel en tbs tegen moordenaar Els Borst

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep opnieuw 8 jaar cel en tbs in de zaak tegen Bart van U.

Van U. is door de rechtbank al veroordeeld voor de moord op oud-politica Els Borst en zijn zus Loïs. Hij kreeg tbs opgelegd en geen celstraf omdat de rechtbank oordeelde dat Van U. volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Het OM was het daar niet mee eens en wilde dat er ook gevangenisstraf bij kwam. Het Pieter Baan Centrum concludeerde dat er aanwijzingen zijn dat Van U. "een reële boosheid ervoer" richting Borst en zijn zus, maar de rechter ging daar niet in mee. Het OM vindt dat onterecht.

Wapenbezit

Van U. staat in deze zaak niet alleen terecht voor de twee moorden, maar ook voor verboden wapenbezit. Daar eist het OM nog eens zes maanden celstraf voor.

Na zijn veroordeling door de rechtbank in april vorig jaar, bekende Van U. waar hij het moordwapen had verstopt. Hij markeerde op een kaart een plek in Amersfoort, waar door de politie een mes werd gevonden. Van U. zei dat hij ook een kruisboog had gebruikt bij het doden van Borst, maar dat wapen is niet gevonden. Uit onderzoek bleek dat Els Borst ook niet met een dergelijk wapen is gedood.