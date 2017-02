Achtervolging na plofkraak in Chaam

In Noord-Brabant hebben meerdere politieauto's vannacht een voertuig met vier verdachten op hoge snelheid achtervolgd na een plofkraak. Daarbij is een politieauto beschadigd geraakt. De verdachten konden in Meerkerk worden aangehouden.

De plofkraak was even voor 03.00 uur op een geldautomaat van de Rabobank in Chaam. De politie kreeg verschillende meldingen dat een auto met de vier vermoedelijke daders in de richting van Ulvenhout en Breda was gevlucht.