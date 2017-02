Thiem en Zverev brengen ballendiscussie aan het rollen in Ahoy

Het probleem speelt al jaren, maar Dominic Thiem bracht de ballendiscussie woensdagavond weer aan het rollen in Ahoy nadat hij de tweede ronde had bereikt. "Ik pleit ervoor dat we het hele jaar met dezelfde bal spelen. Die van vorige week in Sofia vond ik verschrikkelijk, maar die hier in Rotterdam zijn heerlijk. Spelers onderling praten erover: niemand vindt dit fijn. Hopelijk gaat het veranderen."

Zijn tegenstander Alexander Zverev was minder gelukkig. Hij voerde de ballen en de ondergrond zelfs op als voornaamste reden van zijn nederlaag. "Dat ik er op deze baan en met deze ballen nog een derde set van heb kunnen maken is best knap. De baan is hier langzamer dan vorig jaar en de ballen komen niet op."