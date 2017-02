Meer en meer mensen geven hun eigen boek uit

Steeds meer Nederlanders geven hun eigen boek uit. Daar zijn verschillende beweegredenen voor: de een komt niet bij een bekende uitgeverij aan de bak, de ander wil de touwtjes zelf in handen houden. Daarom zetten veel mensen een zelfstandige uitgeverij op, die vaak maar één of twee boeken uitbrengt.

Het aantal kleine uitgeverijen groeit. Bij de Kamer van Koophandel staan 1968 zelfstandige uitgeverijen ingeschreven, in 2011 waren dat er 1861. Ook het Centraal Boekhuis, distributeur van boeken, herkent de trend. Zij verlenen hun diensten momenteel aan 800 kleine uitgeverijen. Bij De Vrije Uitgevers zijn 410 zelfstandige uitgeverijen aangesloten. In 2009 waren dat er 107. Zij helpen kleine, zelfstandige uitgevers met het professioneel uitgeven van hun boek.

Eigen uitgeverij

Roderick Leeuwenhart is auteur en uitgever van de boekenserie Pindakaas en sushi, een roman die zich afspeelt op een Japanse anime-conventie. "Ik wilde het boek zelf uitbrengen omdat ik een niche aanspreek, en ik die veel beter kan bedienen dan een grote uitgeverij." Leeuwenhart heeft inmiddels zo’n 2000 boeken verkocht en "kan er een halve boterham mee verdienen".

Uitgeverij Leeuwenhart, 'boeken voor een gek publiek', is aangesloten bij De Vrije Uitgevers. "Het is leuk om eigenzinnige schrijvers te helpen", zegt Gerard Keijsers van De Vrije Uitgevers. Hij vindt het grootste voordeel van zelf je boek uitgeven dat er geen duizenden exemplaren van hoeven te worden verkocht om rendabel te zijn. De auteur hoeft namelijk geen percentage aan de uitgeverij af te staan.

Online uitbrengen

Ook online je boek uitbrengen wint aan populariteit. In 2016 zijn 6745 boeken uitgebracht via de drie grootste Nederlandse self-publishing-platforms Brave New Books, Pumbo en My Bestseller. In 2011 waren dat er 369.

Pumbo denkt dat het aantal stijgt omdat het tegenwoordig meer geaccepteerd is om je eigen boek uit te geven. "Als je vroeger zelf boeken uitgaf, werd je meteen gezien als B-auteur, nu krijg je wel respect. In Amerika is het sowieso al heel normaal om je boeken zelf uit te geven", zegt Yordi Spoor van Pumbo.

Maar niet alles wat blinkt is goud. "Promotie moet je zelf doen en laat dat nou net het moeilijkste zijn bij het uitgeven van een boek", zegt Spoor. "Daar zijn bekende uitgeverijen nou eenmaal het best in."

Dit wordt ondersteund door cijfers van het KVB Boekwerk, een kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. 95 procent van de omzet in de boekenmarkt is in handen van ongeveer 160 uitgeverijen. De overige 4000 uitgeverijen in Nederland moeten het doen met de resterende 5 procent van de omzet. Dat betekent dat zelf uitgebrachte boeken relatief weinig verkocht worden.