Haagse gemeenteraad stemt in met Legoland Scheveningen

Twee weken geleden kondigde Den Haag de komst van het Legoland Discovery Centre aan. De indoorattractie moet jaarlijks 350.000 bezoekers trekken. De doelgroep zijn kinderen van 2 tot 12 jaar oud.

De gemeente verwacht dat de toestroom van toeristen zo'n 7 tot 10 miljoen euro oplevert en tientallen extra banen creëert. De vierde Legoland-vestiging van Europa komt te staan in een nieuw gebouw naast hotel Kurhaus op de Boulevard. De attractie moet in 2019 open zijn voor publiek.

Casino's

Twee casino's op de Scheveningse boulevard moeten worden verplaatst vanwege de komst van Legoland. Een naar de A13 en de ander zou naar winkelcentrum Leyweg in Den Haag verhuizen, maar door dat plan werd woensdag een streep gezet.

Het gemeentebestuur ging overstag na hevige kritiek. Een aantal politieke partijen is fel tegen de komst van een casino in een woonwijk. Het is nog onduidelijk waar het tweede casino komt te staan.