'Turks consulaat pakt paspoort Gülen-aanhangers af '

Het Turkse consulaat in Rotterdam pakt volgens dagblad Trouw paspoorten af van mensen van wie wordt vermoed dat zij banden hebben met de Gülen-beweging. Daardoor kunnen zij problemen krijgen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Nederland bij het verlengen van een verblijfsvergunning.

De Turken van wie het paspoort wordt ingenomen krijgen te horen dat ze te boek staan als voortvluchtige. Ze krijgen vervolgens een ééndaags paspoort waarmee ze naar Turkije kunnen reizen. Daar moeten ze dan bewijzen dat ze geen Gülen-sympathisant zijn.

Volgens de krant zijn bij het kabinet enkele gevallen bekend van Turken van wie het paspoort is ingetrokken. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend. De Turkse ambassade wil niets zeggen over het innemen van de reisdocumenten.

Bij asieladvocaten hebben vier mensen zich persoonlijk gemeld van wie het paspoort is afgenomen, maar er zouden van veel meer mensen paspoorten zijn afgepakt. Volgens de advocaten werden in het verleden ook wel paspoorten ingenomen, maar gebeurt dat veel vaker sinds de couppoging op 15 juli vorig jaar.

En waar het voor 15 juli alleen om verdachte Koerden ging, zouden nu dus ook documenten van Gülen-aanhangers worden afgenomen. Hetzelfde zou gebeuren bij kritische journalisten.