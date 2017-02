Burger betaalt 711 euro bij aan zorgkosten

Burgers waren in 2015 gemiddeld 711 euro kwijt aan zorg via het eigen risico, eigen bijdragen en andere niet vergoede zorg die boven op de zorgverzekering komt. Dat komt naar voren uit onderzoek van het CBS naar de jaarlijkse zorguitgaven.

Los van de verzekeringspremie betaalden consumenten in totaal 9,7 miljard euro aan zorg. Dat is 11 procent van de totale zorguitgaven in 2015, die 90,6 miljard euro bedroegen. Internationaal gezien hoeven Nederlanders relatief weinig bij te betalen; in de meeste andere landen ligt dat percentage hoger.

Een vijfde van die 9,7 miljard ging naar ziekenhuizen en specialisten en ongeveer eenzelfde deel naar aanbieders van medicijnen. Maar ook aan ouderenzorg ging veel geld op, via eigen bijdragen in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Absoluut gezien zijn huishoudens de afgelopen vijftien jaar zo'n 80 procent meer aan bijkomende zorgkosten (dus naast de zorgverzekering) gaan uitgeven. De zorgkosten zijn in die tijd fors gestegen, onder meer door de vergrijzing.