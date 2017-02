Facebook zet vol in op kunstmatige intelligentie

Facebook wil kunstmatige intelligentie gebruiken bij het opsporen van berichten, foto's en video's die tegen de regels zijn. Ook worden computersystemen straks ingezet voor het opstellen en flexibel hanteren van die bewuste regels.

Dat schrijft topman Mark Zuckerberg in een document dat op Facebook is gepubliceerd, waarin hij zijn visie op de toekomst van het netwerk schetst. Het document van 5800 woorden is een update van de zogenoemde oprichtersbrief die de topman in 2012 schreef, ter gelegenheid van de beursgang van Facebook.

Doorzoeken

Volgens Zuckerberg kan kunstmatige intelligentie, die zelfstandig aan de hand van een serie kenmerken foto’s en video’s doorzoekt, helpen bij onder meer het opsporen van pesters of zelfmoorden die live op het platform worden getoond. Zo’n systeem kan de immense hoeveelheid data snel doorzoeken. De foto's en video's kunnen vervolgens aan Facebook-medewerkers worden voorgelegd, die kunnen beslissen om de inhoud wel of niet te blokkeren.

De topman benadrukt dat de ontwikkeling van zo'n systeem nog in de beginfase verkeert. Vooralsnog werkt Facebook vooral op basis van meldingen van gebruikers. Dit is verre van waterdicht. Het is bovendien vatbaar voor misbruik van bijvoorbeeld mensen die vanwege hun politieke overtuiging foto’s of video’s rapporteren.

Verschillende culturen

De topman erkent daarnaast dat met 1,8 miljard maandelijkse gebruikers één gezamenlijke lijst met regels - die dus wereldwijd geldt - niet meer werkt. "Vanuit Californië kunnen we niet alle culturele normen en waarden overzien die in verschillende delen van de wereld gelden", schrijft Zuckerberg. Hij wil gebruik gaan maken van regels die meer lokaal gelden.

Hierbij moeten persoonlijke voorkeuren, geholpen door kunstmatige intelligentie, een grote rol gaan spelen. Heb je als gebruiker bijvoorbeeld minder moeite met naaktfoto’s of geweld, dan zal Facebooks filter mogelijk meer doorlaten. Heb je daar geen mening over, dan kijkt Facebook naar de voorkeuren van anderen in jouw regio. Deze aanpassing moet er straks voor zorgen dat gebruikers veel minder vaak en melding krijgen dat Facebook iets heeft verwijderd.

Naast het gebruik van kunstmatige intelligentie belooft Zuckerberg ook een intensievere aanpak van nepnieuws en de veelbesproken filterbubble, het verschijnsel dat gebruikers vooral te zien krijgen wat in hun straatje past.

Vietnam-foto en verkiezingen

Facebooks 'State of the Union', zoals het document door sommigen wordt genoemd, komt op een interessant moment. Het bedrijf lag vorig jaar meer dan ooit onder vuur. Zo kreeg het veel kritiek op het verwijderen van de iconische Vietnam-foto, waarop een naakt meisje is te zien dat over straat rent. In zijn blog komt Zuckerberg op die beslissing terug: hij schrijft dat er een grote fout is gemaakt.

En dan was er nog de rol rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Had Facebook invloed op Trumps overwinning doordat nepnieuws zo makkelijk kon worden verspreid? Experts hebben geen bewijs gevonden dat Facebook daarin een doorslaggevende rol heeft gespeeld.

Dat neemt niet weg dat Facebook als nieuwsbron zonder meer een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de verkiezingen. Volgens sommigen had Zuckerberg eerder zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan.