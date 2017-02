Trump vangt bot bij beoogd opvolger Flynn

Oud-militair Robert Harward gaat niet in op het verzoek van president Trump om de nieuwe nationale veiligheidsadviseur te worden. Trump had hem op het oog als opvolger van de opgestapte Michael Flynn, maar Harward heeft volgens internationale media bedankt voor de eer.

Zo sprak The Financial Times met twee mensen die de gesprekken tussen Trump en Harward van dichtbij hebben meegemaakt. De oud-militair zou zich zorgen maken over de onrust rond het Witte Huis sinds Trump aan de macht is. Ook betwijfelt hij of hij als veiligheidsadviseur wel zijn eigen medewerkers kan kiezen.

Nog een gesprek

Trump legt zich niet bij de weigering van Harward neer, zegt een van de bronnen. Hij zou de oud-militair hebben uitgenodigd voor nog een gesprek op het Witte Huis om hem van gedachten te doen veranderen.

Robert Harward wordt in militaire kringen alom gerespecteerd. Hij is een oud-commandant van de speciale eenheden van de marine en was onder president George W. Bush al lid van de nationale veiligheidsraad. Sinds 2014 heeft hij een hoge functie bij vliegtuigbouwer Lockheed Martin.

Gelogen

Michael Flynn moest maandag opstappen vanwege de contacten die hij had gehad met Moskou. Trump zei de afgelopen avond daarover dat Flynn met die contacten op zich niets verkeerds heeft gedaan, maar dat hij moest opstappen omdat hij erover had gelogen tegen vice-president Pence.

De weigering van Harward brengt Trump in verlegenheid. In een persconferentie zei de president gisteravond nog dat het wegsturen van Flynn voor hem niet al te moeilijk was omdat er een uitstekende kandidaat klaarstaat als vervanger. Of hij daarmee Harward bedoelde, is overigens niet zeker.

Her zou ook kunnen gaan om oud-CIA-directeur David Petraeus. Die moest in 2012 aftreden omdat hij vertrouwelijke informatie had doorgespeeld aan zijn biograaf die tevens zijn minnares was.