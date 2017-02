Bosz: geen vrede met gelijkspel

Doordat Joël Veltman ziek was, kreeg Kenny Tete een kans als rechtsback. De verdediger kreeg in de 84ste minuut zijn tweede gele kaart. "Hij had een lastig begin, maar daarmee heeft Kenny het goed gedaan", aldus Bosz. "Ajax was beter in de eerste helft dan in de tweede en Kenny speelde beter in de tweede helft dan in de eerste."

Door de rode kaart voor Tete voelde Bosz zich genoodzaakt om Justin Kluivert, die net als invaller zijn Europees debuut had gevierd, al na 13 minuten naar de kant te halen ten faveure van verdediger Heiko Westermann. Het talent maakte bij zijn aftocht een teleurgestelde indruk. "Hij moest eraf voor het resultaat. Dat moet hij snappen. Zo leer je de wetten van het topvoetbal."