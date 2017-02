Taylor is Van Barneveld de baas

Raymond van Barneveld is tegen zijn eerste nederlaag in de Premier League aangelopen. Na een overwinning en een gelijkspel, verloor 'Barney' in Leeds met 7-4 van zijn eeuwige rivaal Phil Taylor. Die nam daarmee revanche voor zijn nederlaag tegen Van Barneveld in de kwartfinales van het afgelopen WK.

Van Barneveld begon iets beter aan de wedstrijd, maar wist dat niet in een voorsprong om te zetten. Bij 4-3 voor Taylor zorgde de Engelsman voor de eerste en uiteindelijk ook enige 'break' van de wedstrijd. Hij kwam daarmee op 5-3, waarna Taylor met een finish van 120 de stand op 6-3 bracht.

Om toch nog een punt te pakken moest Van Barneveld drie legs op rij zien te winnen. Met een fraaie 107 finish lukte het 'Barney' nog wel om op 6-4 te komen, maar daar bleef het bij.

Taylor heeft aangekondigd te zullen stoppen na dit jaar. Het was daarom mogelijk de laatste ontmoeting op topniveau tussen de beide dartsgrootheden. "Ik ben blij dat hij stopt", zei de Hagenaar met een knipoog na zijn nederlaag. Om serieus te vervolgen: "Hij is de beste darter aller tijden. Hij heeft darts als sport op de kaart gezet. We zullen hem nog missen."

Van Gerwen wint Nederlands onderonsje

Michael van Gerwen is nog altijd ongeslagen in de Premier League. Op de derde speelavond versloeg hij landgenoot Jelle Klaasen (7-4), die daardoor op nul punten blijft staan.

Van Gerwen schoot uit de startblokken en kwam snel op 2-0 door onder meer een 11-darter. Klaasen liet zich niet van de wijs brengen en antwoordde door drie legs op rij te winnen. Vooral een finish van 94 (18 en twee keer dubbel 19) was daarbij spectaculair.

Bij een 4-4 tussenstand vond Van Gerwen het welletjes en zette hij de turbo aan. In een mum van tijd trok hij de wedstrijd vervolgens naar zich toe: 7-4.