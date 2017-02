Bulgaarse vlag wappert in Ahoy; Dimitrov naar kwartfinales

In de eerste set verspeelde Dimitrov een 4-2 voorsprong, maar in de lange tiebreak trok hij aan het langste eind. Daarna was het verzet van de Oezbeek gebroken en stoomde Dimitrov via twee breaks door naar de overwinning.

In de volgende ronde treft hij de Belg David Goffin. Dimitrov was hem dit kalenderjaar al twee keer de baas: eerst in de kwartfinales van de Australian Open en daarna voor eigen publiek in de finale van het toernooi in Sofia.

Bulgaarse vlag in Ahoy

Dimitrov pakte dit jaar al twee titels en verloor alleen in de halve finales van de Australian Open van Rafael Nadal. Wereldwijd neemt zijn populariteit toe, zo ook in Ahoy. Er hingen zelfs een Bulgaarse vlag over de boarding.

"Dat is echt mooi. Ik waardeer het zeer. Voor een profspeler is het heerlijk als je op het publiek kan liften. Als er bijvoorbeeld maar vijf mensen zouden zitten, zou ik dat echt niks vinden", zei hij na afloop op de persconferentie.

Merkt Dimitrov dat er steeds meer aandacht voor hem is? "Nou, ik geeft wel meer persconferenties. Ik probeer ook altijd tijd te maken voor de fans na een training, maar soms moet ik doorlopen. Daar wil ik bij deze sorry voor zeggen."