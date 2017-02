Molenaars Kinderdijk willen verbod op wensballonnen

De molenaars van het werelderfgoed Kinderdijk willen dat wensballonnen in de omgeving verboden worden. Ze zijn bang dat een dergelijke ballon een van de historische molens in de as legt.

RTV Rijnmond schrijft dat sommige molenaars tijdens de jaarwisseling niet hebben geslapen en met de tuinslang in de hand naast hun molen hebben gezeten. De afgelopen jaren is het al een paar keer bijna misgegaan.

Lichterlaaie

Tijdens de jaarwisseling kwam een wensballon in de wiek van een molen terecht. "We hebben er al een keer een brandend in het riet gevonden en ook op tien meter afstand van een molen. Als er een wensballon op de rieten kap terechtkomt, staat de molen in enkele minuten in lichterlaaie", zegt een molenaar. Vijftien van de negentien molens zijn bewoond.

De voorzitter van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk wil daarom dat de verkoop en het afsteken van wensballonnen in de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam wordt verboden. De burgemeester van Alblasserdam gaat kijken of een verbod zinvol is.