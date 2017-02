De ongelukkige start van Poetin en Trump: hoeveel geduld heeft Moskou?

Ze hadden er lang naar uitgezien in het Kremlin: de inhuldiging van de 45e president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Opgelucht dat Hillary Clinton het Witte Huis niet zou betrekken, juichend over het vertrek van Barack Obama. Eindelijk een president die begreep wat Rusland wil, wat Poetin wil.

En toen ontplofte er eerder deze week ineens een bommetje. Trump verwacht dat Rusland de Krim, in 2014 geannexeerd, teruggeeft aan Oekraïne, zei Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer. En er werd ook verwacht dat Rusland het geweld in het oosten van Oekraïne zou "de-escaleren".

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Hailey had dat al eens gezegd, en in veel fellere bewoordingen. Dat was kennelijk niemand in het Kremlin opgevallen. Spicers woorden werden wel opgemerkt. Die kwamen immers rechtstreeks uit het Witte Huis. De verontwaardiging was groot in Moskou.

We hebben niks om terug te geven, luidde in het kort de reactie. De Krim is van ons en met de oorlog in Oost-Oekraïne hebben we niets te maken.

Obama en de Krim

Een dag later stuurde Trump zelf een tweet de wereld in. Was Obama na de annexatie van de Krim niet streng genoeg geweest voor de Russen, vroeg hij zich af.