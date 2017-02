AZ lijkt uitgeschakeld na dikke nederlaag tegen Lyon

Weghorst had AZ 40 seconden na rust terug in de wedstrijd kunnen brengen, maar hij mikte de bal voorlangs. Ook Bel Hassani wist de bal er voor een leeg doel niet in te krijgen.Hij schoot hoog over.

Schutter Lacazette gaf daarop les in slagvaardigheid. Wuytens liet de lepe spits in een sprintduel begaan. Die ging hem én Krul voorbij en scoorde uit een lastige hoek.

Jahanbaksh en Weghorst hadden de score een draaglijker aanzien kunnen geven, maar Lopes kreeg overal een hand tegen. Hij capituleerde pas toen Jahanbaksh, na een glijpartij van Garcia, van elf meter uithaalde. AZ hield in de slotfase open huis, waarvan Ferri wist te profiteren.