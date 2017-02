Pescara heeft Zdenek Zeman aangesteld als opvolger van de woensdag ontslagen coach Massimo Oddo.

De 69-jarige Tsjech promoveerde in 2012 met Pescara naar de Serie A.

Zeman is geen onbekende in het Italiaanse voetbal. de oefenmeester heeft al twaalf clubs, waaronder Foggia, Parma, Lazio, AS Roma en Cagliari onder zijn hoede gehad. Hij was ook werkzaam bij Fenerbahçe, Rode Ster Belgrado en FC Lugano.