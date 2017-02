Ritzege Pinot in Ruta del Sol, Martin pakt winst in de Algarve

Thibaut Pinot heeft in de Ronde van Andalusië de koninginnenrit gewonnen. De Fransman van FDJ troefde in de slotklim Alberto Contador af in de sprint. Die mocht zich troosten met de leiderstrui, die hij overnam van Alejandro Valverde.

Contador reed in de 180 kilometer lange tweede rit halverwege de 5,5 kilometer lange slotklim weg uit een kopgroep van dertig man. Pinot sloop naderbij en ging erop en erover. Wout Poels werd zevende op 0.13.

Tim Wellens leek op weg naar de zege: al na zes kilometer was hij, samen met vier anderen, weggesprongen en de Belg begon met nog bijna vijftig kilometer te gaan aan een solo. De marge van zes minuten die hij had was hoopvol, maar kort voor de slotklim werd hij ingelopen.