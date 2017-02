Gestolen baby-pinguïn dood gevonden

De baby-pinguïn die afgelopen weekend uit een dierentuin in Mannheim werd gestolen, is dood teruggevonden. Het levenloze dier werd volgens de politie door een voorbijganger gevonden aan de rand van een parkeerplaats, niet ver van dierentuin het Luisenpark.

Het is niet duidelijk of de pinguïn al dood was toen hij daar werd neergelegd. Volgens de directeur van het dierenpark was dit de ergst denkbare uitkomst. "Wij zijn allemaal ontdaan. Ontdaan over de dood, maar ook ontdaan omdat met zo weinig respect met levende wezens wordt omgegaan", zegt hij tegen lokale media.

Criminele bende

Verzorgers van het Luisenpark ontdekten zaterdag bij een telling van de pinguïns dat "nummer 53" niet meer in zijn kooi zat. Na het inspecteren van het verblijf kwamen de medewerkers tot de conclusie dat het dier er niet zelf vandoor kon zijn gegaan.