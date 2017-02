Tweede Kamer haalt streep door Zwarte Piet-wet PVV

De Zwarte Piet-wet van de PVV, met precieze voorschriften voor het uiterlijk van de begeleider van Sinterklaas, krijgt geen steun in de Tweede Kamer. De meeste politieke partijen vinden dat de overheid zich hiermee absoluut niet moeten bemoeien, zo bleek vandaag tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

Sinterklaas is een levendige traditie, zegt de SP, en daar moet vooral buiten de Tweede Kamer over gepraat worden. D66 noemt het "hypocriet, Haags en elitair" dat de PVV in een wet voorschrijft hoe zwarte Piet er precies moet uitzien. Enkele partijen vermoeden een publiciteitsstunt.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ontraadde de wet: "Deze wet lapt de Grondwet aan zijn laars". Plasterk was bij de behandeling als adviseur van de Kamer.

Goudkleurige oorbellen

De PVV-Kamerleden Bosma en De Graaf hadden in 2014 een initiatiefwet ingediend om in vast te leggen hoe Zwarte Piet er precies uitziet. Hij moet een egaal zwart of donkerbruin gezicht, rood geverfde lippen, zwart krulhaar en goudkleurige oorbellen hebben, staat in het wetsvoorstel.

Volgens de PVV geven ministers en burgemeesters gehoor aan een kleine minderheid, die vinden dat Piet's uiterlijk discriminerend en racistisch is.