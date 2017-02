Politieachtervolging in Vleuten eindigt in ravage

Een bewoner in Vleuten is vannacht opgeschrikt door een bestuurder die tegen zijn gevel reed. De bestuurder was kort daarvoor op de vlucht geslagen voor de politie. Die wilde de man controleren.

De man reed met 110 kilometer per uur door een woonwijk en verloor de macht over het stuur in een bocht. Hij knalde op een paar paaltjes, waarna het voertuig werd gelanceerd. De auto beschadigde twee geparkeerde auto's. Het huis raakte ook beschadigd.

RTV Utrecht schrijft dat volgens de wijkagent de bewoner op de bank naast het raam lag toen de auto de gevel van zijn huis ramde. Hij kwam met de schrik vrij.

De bestuurder van de auto is opgepakt. Uit onderzoek bleek dat hij niet onder invloed was en zijn rijbewijs gewoon op zak had.