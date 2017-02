Prijsvraag bedrijven: wie bedenkt de lekkerste vleesvervangers?

Zeewier, paddenstoelen, noten of andere peulvruchten: bedrijven die een nieuw product bedenken met vleesvervangende ingrediënten kunnen via een wedstrijd meedingen naar extra subsidie. Staatssecretaris van Dam trekt er 1,8 miljoen voor uit.

"We willen allemaal gezonder eten. Nederland moet daar een vooraanstaande rol in spelen", aldus de staatssecretaris in het NOS Radio 1 Journaal .

"We staan in de wereld voor twee hele grote uitdagingen. We willen gezonder eten, steeds meer mensen kampen met obesitas en diabetes. Maar we moeten ook duurzamer worden. Zoveel vlees kan de aarde niet aan".

De wedstrijd is onderdeel van de "New Food Challenge", een groter pakket maatregelen om Nederland aan de plantaardige eiwitten te krijgen.