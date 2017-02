Niet werken en spijbelen als protest tegen immigratiebeleid VS

Door een dag niet te werken, niet te shoppen en te spijbelen van school willen immigranten in de VS laten zien hoe belangrijk zij zijn voor de economie en het leven in het land.

De protestacties onder de naam "Een dag zonder immigranten" staan gepland in meerdere grote steden waaronder New York, Washington, Philadelphia, Boston en Austin. Het is een protest tegen het anti-immigratiebeleid van president Trump. Hoeveel mensen meedoen aan de actie is niet duidelijk, omdat er geen centrale organisatie achter zit. Het initiatief werd vorige week aangekondigd.

Geen loon

Veel mensen die ervoor kiezen vandaag niet naar het werk te gaan, krijgen waarschijnlijk geen loon. Maar in berichten op sociale media worden immigranten opgeroepen toch deel te nemen. Tegen hen wordt gezegd dat het doel dat offer meer dan waard is.

Aan de actie doen ook restaurants mee die solidair zijn met hun immigrantenmedewerkers. Een aantal restaurants kondigde aan vandaag op halve kracht te draaien. Sommige restaurants gaan helemaal niet open.

De bekende chef-kok José Andrés kondigde op Twitter aan dat ook zijn restaurants in en rond Washington donderdag dicht blijven. Hij had het al eerder aan de stok met Trump om zijn opmerkingen over Mexicaanse immigranten. Andrés zag om die reden af van het openen van een restaurant in een hotel van Trump in de omgeving van het Witte Huis. Hij plaatste bij zijn tweet de hashtag #ImmigrantsFeedAmerica.