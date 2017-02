Kabinet wil telecombedrijven beschermen tegen ongewenste bieders

"Nederland profiteert van het feit dat we een open economie hebben waarin de markt haar werk doet", zegt minister Kamp. "Zo nemen we meer bedrijven in het buitenland over dan andersom."

"Ons land heeft echter geen baat bij overnames door buitenlandse bedrijven die gelinkt zijn aan criminele activiteiten, die te boek staan als financieel kwetsbaar of die een niet-transparante eigendomsstructuur hebben. Gezien de nationale belangen die op het spel staan, leggen we voor de telecomsector een wettelijke basis om dergelijke overnames te kunnen voorkomen."