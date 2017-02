De sport van donderdag bij de NOS

AZ en Ajax spelen vanavond hun eerste duel in de knock-outfase van de Europa League. AZ neemt het om 19.00 uur in eigen huis op tegen Olympique Lyon. De wedstrijd is live te volgen via het blog op NOS.nl, Teletekstpagina 816 en op NPO Radio 1 in een extra lange uitzending van Langs de Lijn En Omstreken.

Om 21.05 uur is het de beurt aan Ajax dat op bezoek gaat bij Legia Warschau. Ook dit duel is uitgebreid te volgen via de NOS.