Brief van ter dood gebrachte Februaristaker duikt op

Een unieke brief van een van de initiatiefnemers van de Februaristaking is opgedoken. De brief is van Willem Kraan. Hij was stratenmaker en samen met Piet Nak de drijvende kracht achter de staking in 1941. Gewone mannen, lid van de CPN, de een stratenmaker, de ander werkzaam bij de gemeentereiniging.

De brief kwam boven water na een oproep van het Stadsarchief Amsterdam vorig jaar. Veel media besteedden er aandacht aan en dat trok de aandacht van Ellen Hettinga, kleindochter van Kraan.

Zij leverde een foto van haar opa aan en de afscheidsbrief die hij aan zijn geliefden schreef op 19 november 1942, de dag dat hij werd omgebracht. Die brief, die nu in het bezit is van het Verzetsmuseum, is de meest opmerkelijke vondst die de oproep opleverde.