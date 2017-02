Tweede vrouw vast voor 'moord op' halfbroer Kim Jong-un

In Maleisië is een tweede vrouw opgepakt voor de mogelijke moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de leider van Noord-Korea. Dat melden Maleisische media. De identiteit van de aangehouden vrouw is nog onbekend.

De politie komt later vandaag met meer informatie over de tweede arrestatie in verband met de geruchtmakende dood van de Noord-Koreaan. Kim Jong-nam overleed dinsdag nadat hij onwel was geworden op het vliegveld van Kuala Lumpur. Hij zei tegen luchthavenpersoneel dat hij met een chemische stof was besproeid.

Gisteren werd in verband met zijn dood een vrouw met een Vietnamees paspoort opgepakt. De politie herkende haar op beelden van beveiligingscamera's. Ze liep in de terminal waar Kim Jong-nam in elkaar zakte. De vrouw moet vandaag voor de rechtbank verschijnen.

In verband met deze zaak wordt naar meer buitenlandse verdachten gezocht.