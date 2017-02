'Ouders waarschuwden voor medewerker Bussumse kinderopvang'

Ouders hebben het kinderdagverblijf in Bussum waar een medewerker is opgepakt voor bezit van kinderporno al eerder gewaarschuwd voor de man. Dat zegt de belangenvereniging van Ouders in Kinderopvang en Peuterspeelzalen BOinK tegen de regionale omroep NH Nieuws.

De medewerker werd dinsdag opgepakt omdat hij thuis kinderporno had liggen. De politie kwam de man op het spoor na een melding van de Amerikaanse autoriteiten. De beelden zijn niet op de opvang gemaakt en ook niet door hem.

Klachten

BOink-voorzitter Gjalt Jellesma zei tegen NH Nieuws dat ouders de opvang herhaaldelijk hebben gewaarschuwd voor de medewerker.

"Er is een aantal ouders dat gezegd heeft: 'Ik wil niet dat mijn kind in contact komt met deze pedagogisch medewerker'", zei Jellesma. "Met andere woorden ik wil niet dat deze meneer werkt op de groepen waar mijn kind zit." Ook zijn ze verontwaardigd dat met die klachten niets zou zijn gebeurd.

Leren

Jellesma vindt er onderzoek gedaan moet worden naar deze signalen. Hij sluit niet uit dat de opvang te goeder trouw heeft gehandeld. "Maar we moeten van die signalen ontzettend goed leren."

Wanneer de ouders aan de bel hebben getrokken over de verdachte is niet bekendgemaakt.