Autosloperij in brand, bewoners verlaten woonwagenkamp

Bij een autosloperij in Groningen is gisteravond een stapel autowrakken in brand gevlogen. Daarbij komt zo veel rook vrij dat de bewoners van een naastgelegen woonwagenkamp zijn aangeraden hun wagens te verlaten.

De ongeveer vijftig bewoners worden in de buurt opgevangen. Het bluswerk werd bemoeilijkt door een hoogspanningskabel boven de sloperij. Daardoor kon de hoogwerker er niet bij. Netbeheerder Tenet heeft de stroom er inmiddels afgehaald.

De brandweer verwacht dat het tot in de ochtend zal duren voordat de brand geblust is.