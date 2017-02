De strijd om de jonge bezoeker: Sensation stopt, Bieber op Pinkpop

In achttien jaar dancefestivals is er dus veel veranderd. De feesten zijn groter geworden, professioneler en Sensation heeft daar echt een voorbeeldrol in gehad, zegt fotograaf Rutger Geerling, die zich gespecialiseerd heeft in dancefeesten.

Hij ziet ook dat Sensation, net als Dance Valley, een wat ouder publiek trekt van mensen die een keer per jaar een feest bezoeken. "Dat komt ook door de manier waarop ze het aanpakken, met een vast concept en een dress code. Dat spreekt jongeren minder aan."

Met het stoppen van Sensation verliest Nederland een icoon, zegt Geerling. Hij spreekt van het einde van een tijdperk. "Het hoort echt bij Nederland. Ik moet het ID&T nageven dat ze de dance-industrie naar een hoger niveau hebben getild. Ze zijn echt een voorbeeld geweest over hoe je een feest oppakt. Niet alleen de dj's zijn daarin leidend, maar ook producers, podiumbouwers en geluidstechnici. Ik zit voor mijn werk veel in het vliegtuig en kom overal dezelfde mensen tegen; allemaal Nederlanders. Daar mogen we best trots op zijn."