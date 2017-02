Kandidaat-minister voor Werkgelegenheid VS trekt zich terug

Andrew Puzder, Trumps beoogde minister van Werkgelegenheid, trekt zijn kandidatuur in. Puzder lag onder vuur om een aantal kwesties en zou in de Senaat mogelijk niet genoeg stemmen halen om minister te kunnen worden.

Puzder, die eigenaar is van twee grote fastfoodketens, werd onder meer bekritiseerd omdat hij een huishoudster in dienst zou gehad hebben die niet in de VS mocht werken.

In de vijf jaar dat ze voor hem werkte, zou hij ook geen belasting over haar loon hebben afgedragen.

Huiselijk geweld

Ook wordt hij in verband gebracht met huiselijk geweld. Zijn ex-vrouw Lisa Fierstein vertelde al in de jaren 90 aan Oprah Winfrey over het geweld dat hij tegen haar zou hebben gebruikt.

De opnamen van dat gesprek zijn gezien door Amerikaanse media. In de aflevering, die ging over huiselijk geweld onder vrouwen van goeden huize, vertelt een vermomde Fierstein onder meer hoe ze ooit de politie belde nadat haar ex-man haar had mishandeld.

In 1987 scheidde Fierstein van Puzder. Acht maanden nadat de aflevering van The Oprah Winfrey Show werd uitgezonden, herriep ze haar verklaring over huiselijk geweld. Ze zei dat ze Puzder had beschuldigd om haar positie in de scheidingszaak te verbeteren.

Beledigingen

"Na overleg met mijn familie heb ik besloten me terug te trekken als kandidaat voor het ministerschap", verklaart Puzder. Hij zei dat hij Trump en zijn "zeer gekwalificeerde team" ondanks zijn terugtrekking nog wel steunt.

Volgens een bron uit de omgeving van Puzder heeft zijn terugtrekking ermee te maken dat hij "alle beledigingen aan zijn adres zat is".

Onder hooggeplaatste Republikeinen verloor de kandidaat van Trump de afgelopen dag veel steun. Zeker vijf van hen weigerden publiekelijk om zich voor hem uit te spreken. Puzder had minstens vijftig van de 52 Republikeinse stemmen van de Senaat nodig om goedgekeurd te worden.