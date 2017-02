2000 dode biggen en zeugen bij brand in varkenshouderij

In een varkenshouderij in het Brabantse Mill zijn bij een brand 2000 varkens omgekomen. In de getroffen stallen zaten vooral biggen en zeugen, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Om ongeveer 20.00 uur brak de brand uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Naar verwachting zal het nog uren duren voordat het vuur is gedoofd.

In totaal bestaat de varkenshouderij uit vier stallen. Twee daarvan worden als verloren beschouwd door de brandweer. Een derde stal met varkens is ontruimd, omdat gevreesd wordt dat het vuur zal overslaan.

Hulpdiensten uit omliggende regio's zijn opgeroepen, meldt Omroep Brabant.