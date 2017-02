Groningen blij én kritisch over motie gasboringen Tweede Kamer

In Groningen wordt positief, maar kritisch gereageerd op de Kamermeerderheid die er waarschijnlijk is voor minder gaswinning in Groningen en ingrepen bij de schadeafwikkeling. Vanmiddag werd bekend dat een motie hierover hoogstwaarschijnlijk wordt gesteund door alle partijen.

Omdat alle partijen achter de plannen staan, is de verwachting dat dit beleid na de verkiezingen in een regeerakkoord wordt opgenomen.

"Een stap in de goede richting", vindt Milieudefensie, "maar geen boter bij de vis. We moeten echt terug naar 12 miljard kuub in 2020 om de toekomst van Groningen en het klimaat veilig te stellen." De NAM haalde dit jaar meer dan 27 miljard kubieke meter gas uit de Groningse bodem.

Kritiek

De Groninger Bodembeweging (GBB), die ook de fakkeloptocht tegen de gaswinning organiseerde, is kritisch over de motie. "Het leek vanmiddag heel mooi, een Kamermeerderheid, maar met zo veel partijen, wordt het een heel algemene motie." De GBB vindt dat minister Kamp "met twee vingers in zijn neus" weg kwam bij het debat vandaag.

Zo rept de motie niet over de hoeveelheid waarmee de gaswinning moet worden verlaagd. Vorig jaar stelde het kabinet die voor de komende vijf jaar op maximaal 24 miljard kubieke meter per jaar.

De GBB is wel te spreken over het plan om de schadeafwikkeling van door aardbevingen getroffen bewoners niet meer bij de NAM neer te leggen. "Dat bepleiten we al jaren, dus we zijn erg blij dat dit nu gesteund wordt."

Lijsttrekkers

Onder meer commissaris van de koning Paas van Groningen, twaalf betrokken gemeenten en de GBB deden vandaag een oproep aan de lijsttrekkers van alle partijen. Zij willen dat de lijsttrekkers zich houden aan de beloften die tijdens het lijsttrekkersdebat in Groningen zijn gedaan.