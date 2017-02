'Meeste agenten zijn volstrekt incompetent op het gebied van cybercrime'

Paay wil een "ongekend hoge" schadevergoeding eisen tegen het moederbedrijf van Geenstijl en Dumpert, die de plasseksvideo van haar online hadden geplaatst.

Advocaat Van Vugt, die gespecialiseerd is in Mediarecht, denkt dat Paay weinig kans maakt op een bedrag van enkele tonnen. "Nederlandse rechters zijn heel terughoudend als het gaat om smartengeld", zei hij in Radio 1-programma De Ochtend. Ook wees hij erop dat de inkomsten die Paay misloopt door het filmpje moeilijk te bewijzen zijn. "Dat is heel lastig in kaart te brengen. En ook om die reden valt het bedrag onder aan de streep vaak erg tegen."

Veelgehoorde opmerking is dat de politie dit soort zaken weinig prioriteit geeft, omdat er geen bloed gevloeid is. "Natuurlijk, er is geen moord gepleegd", zei Van Vugt. "Maar je kunt tegenwoordig met drie drukken op de knop iemands leven verwoesten. Patricia Paay is daar een goed voorbeeld van. Ik denk dat dit een zeer ernstige misdaad is die keihard moet worden aangepakt."