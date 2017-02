Gezocht: parkeerplaats voor 20.000 bijna afgebouwde Volkswagens

De Volkswagen-fabriek in het Noord-Duitse Emden kampt met ruimtegebrek nu duizenden auto's de fabriek niet kunnen verlaten. De autofabrikant zoekt maar liefst 20.000 parkeerplaatsen om auto's die niet kunnen worden kunnen afgebouwd, tijdelijk te stallen.

De problemen zijn het gevolg van een brand bij een Tsjechisch bedrijf dat kleppen voor dashboardkastjes produceert. Dat bedrijf kan voorlopig niet leveren en de voorraad in de fabriek in Emden is bijna op. De productie van de Volkswagen Passat valt daar nu stil. Vanaf morgen draait de fabriek nog maar op halve kracht, zegt Volkswagen.

Het kan nog weken duren voordat de kleppen weer leverbaar zijn. Tot die tijd kunnen de Passats niet naar dealers of klanten worden vervoerd.

Volkswagen zoekt nu in een straal van honderd kilometer rond Emden terreinen waar de auto's voorlopig kunnen staan. Emden ligt over over de grens bij Winschoten, dus de auto's kunnen ook in Nederland terechtkomen.

Om de kosten te drukken, worden er zo veel mogelijk in hoekjes van het fabrieksterrein gezet.