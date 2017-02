Dancefeest Sensation stopt na achttien jaar in de Arena

Het dancefeest Sensation stopt na achttien jaar in de Amsterdam Arena. In Het Parool zegt Sensation-directeur Eric Keijer dat organisator ID&T nog wel doorgaat met de feesten in het buitenland.

Afgelopen jaar was het feest in Amsterdam voor het eerst niet uitverkocht, maar volgens de organisatoren heeft dat geen rol gespeeld bij de beslissing om te stoppen.

Te duur

Wel voeren directeur Keijer en oprichter en oud-directeur Duncan Stutterheim andere redenen aan. Volgens hen loopt Nederland voorop in de dance en zijn de liefhebbers toe aan wat anders.

Daarnaast kan Sensation de echt grote dj’s niet meer betalen. "Ze werden gewoonweg te duur voor ons, terwijl wij ze al vroeg een podium hadden geboden om zo groot te kunnen worden."

Witte kleding

Het eerste Sensation-dancefeest werd in 2000 gehouden. In 2009 waren er twee feesten, omdat de belangstelling toen heel groot was. Al die jaren gingen de bezoekers geheel in het wit gekleed.

Afgelopen jaar waren er strenge veiligheidsmaatregelen, nadat er bij de gemeente signalen waren binnengekomen dat er misschien iets zou gebeuren bij het evenement.