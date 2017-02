Man meegesleurd door rijdende auto na verkeersruzie in Amsterdam

Gevlucht

De auto is niet lang nadat de scooterrijder het portier losliet tot stilstand gekomen, waarop de inzittenden te voet zijn gevlucht. De bestuurder zou een Franssprekende man zijn met een zwart-wit gestreepte trui en grijze of witte Nike-schoenen.

Naast de bestuurder van de auto zat een vrouw, die volgens de meegesleurde scooterrijder tijdens de dollemansrit niet op of om keek. De man had het idee dat het duo in de wagen onder invloed was van drugs of alcohol.

Een van de eigenaren van de geramde auto's heeft aangifte gedaan bij de politie. De scooterrijder nog niet.