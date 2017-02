Tegenstrijdige verklaringen in zaak Posbankmoord

De twee verdachten in de zaak van de Posbankmoord hebben verschillende verklaringen afgelegd over de aanleiding tot de moord op Alex Wiegmink op 20 januari 2003. In Arnhem was vandaag de eerste pro-formazitting over de zaak.

Verdachte Frank S. (56) meldde zich in november bij de politie met een schuldbekentenis. Hij zei dat Wiegmink het slachtoffer is geworden van een uit de hand gelopen poging om diens auto te stelen.

Afgeluisterde gesprekken van de andere verdachte, Souris R. (43), vertellen een ander verhaal. Daaruit komt naar voren dat de twee bezig waren met een drugsdeal, en dat ze daarbij werden betrapt door Alex Wiegmink. De verdachte wilde bij de politie geen verklaring afleggen.

Wiegmink was die avond gaan hardlopen op de Posbank. Zijn lichaam werd dagen later verbrand teruggevonden in zijn auto in Erp in Noord-Brabant.

Spijt

De zaak bleef jarenlang onopgelost, tot die vorig jaar in een stroomversnelling kwam. De Brabander S. heeft bekend dat hij de fatale schoten gelost heeft. Toen hij naar het politiebureau ging om schuld te bekennen, had hij een geschreven spijtverklaring bij zich.

Op de zitting van vandaag betuigde hij nogmaals spijt aan de familie. Hij zei dat hij iedere straf die de rechtbank hem oplegt zal accepteren.

De aanklager deelde mee dat de politie Frank S. al op het spoor was en dat hij gearresteerd zou worden als hij zich niet vrijwillig had gemeld.

De inhoudelijke behandeling van de zaak begint waarschijnlijk in juni.