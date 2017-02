Nieuwe roman Bert Wagendorp over halve waarheden van de media

"De waarheid is geen pilaar", vertelt Wagendorp. "De waarheid is een piramide. Het is een complex van waarheden die elk op zich waar zijn. Een journalist zal er nooit in slagen de absolute waarheid te ontdekken, maar wel een deel."

Het is geen desillusie voor Wagendorp. "Als het boek een boodschap heeft, is het dat de lezer ook weet dat er hoogstens gedeeltelijke waarheden in de krant staan of worden uitgezonden op radio en tv. Het is als de bonnetjesaffaire rond Teeven in Nieuwsuur, onthuld door Bas Haan. Dat geeft inzicht in een stukje werkelijkheid dat daarvoor bedekt bleef. In negen van de tien gevallen blijft het bedekt."

Wankel

De waarheid van de ene persoon kan voor een ander een leugen zijn, zegt Wagendorp. "Ik heb dat ook met mijn columns: dan mankeert er volgens mij niks aan mijn argumentatie. Totdat iemand zegt: 'Het is een logisch stuk, maar dát mis je.' Dan wankelt de waarheid. Daarom moet je twijfel houden."

In een krasse Masser-zin als "Opinies zijn de dunne stront van de journalistiek" vervat Wagendorp zijn wrevel over meningen die belangrijker worden dan feiten, in een razernij van uitingen op internet.

"Mijn voorganger Jan Blokker was nog overtuigd van zijn eigen gelijk", overpeinst hij. "Toen waren er nog niet zoveel columnisten als nu. Ze noemen mij ook arrogant op het internet. Het zal wel. Die lui willen geen twijfel toelaten over het eigen standpunt. Ze raken me niet en zijn niet interessant. Met alleen schreeuwen houdt het op."

Ontslagbrief

Masser neemt in het boek uiteindelijk een drastisch besluit, maar Wagendorp volgt hem niet. "De eerste vriend die het las zei: 'Ik lees hier een ontslagbrief.'", lacht hij. "De twijfels van Masser heb ik ook, maar de conclusie die hij trekt niet. Het is verwarrend, maar ook fascinerend, wat er aan de hand is."

Wagendorp noemt IS en Trump als voorbeelden. "Zij waren er niet geweest zonder de sociale media. We hebben nog geen methode om er goed mee om te gaan. Dat kan juist de redding zijn. Het is wat de New York Times zegt: 'Trump is moeilijk te pakken, maar wel als duizend journalisten het doen.' Als we het goed aanpakken kan het de Gouden Dageraad van de journalistiek worden, dan hebben we goud in handen. Laat al die stand-uppers op de markt dan maar weg."