Proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog mogen doorgaan

Minister Kamp gaf vorig jaar toestemming om twee proefboringen te doen naar aardgas bij Schiermonnikoog aan het van oorsprong Frans gasbedrijf ENGIE E&P Nederland. Hij kon de vergunning voor de boringen niet weigeren, zei hij toen.

ENGIE gaf eerder aan nog niet te weten of de hoeveelheid gas in het gebied wel de moeite waard is.