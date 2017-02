PvdA wil verbaal lastigvallen vrouwen strafbaar stellen

Vrouwen op straat lastigvallen moet strafbaar worden. PvdA-Kamerlid Marcouch dient daar vandaag een initiatiefwet voor in. Die wordt na de verkiezingen behandeld.

Volgens Marcouch is het hinderlijk volgen van, het sissen naar en het doen van seksuele voorstellen aan vrouwen op straat een groot probleem. Hij zegt dat bijna alle vrouwen er weleens mee te maken hebben gehad.

Hij wil dat vrouwen niet onzeker of met een onvrij gevoel over straat gaan en uit voorzorg een cursus zelfverdediging gaan volgen. Hij wil dat de daders bestraft kunnen worden met 3 maanden cel of een flinke boete.

Er moet wat Marcouch betreft een intimidatieverbod op straat in het Wetboek van Strafrecht komen. Daarin staan al wel aanranding en belediging, maar het maken van obscene gebaren bijvoorbeeld niet.

Het onderwerp is tot nu toe niet door de politiek opgepakt, omdat het een taboe-onderwerp is waar bijna niemand uit zichzelf over begint, zegt Marcouch. Hij wil met zijn wetsvoorstel onder meer zorgen dat het bespreekbaar wordt en dat er een mentaliteitsverandering komt bij opvoeders en op school.