Wekdienst 15 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag

Het is nu, in de verkiezingstijd, niet meer weg te denken: de exitpoll. Het is vandaag precies vijftig jaar geleden dat er voor het eerst een exitpoll werd gehouden bij verkiezingen. Het gebeurde in Utrecht en het was een wereldprimeur.

En de NAVO vergadert vandaag en morgen op het hoofdkwartier van het bondgenootschap in Brussel. Het wordt voor de NAVO-landen de eerste kennismaking met de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie Mattis. Verwacht wordt dat Mattis zal aandringen op verhoging van de bijdrage van de Europese lidstaten aan de NAVO.

Fijne dag!