Peilingwijzer: PVV nauwelijks nog groter dan VVD

In de nieuwste Peilingwijzer is de PVV nog steeds de grootste partij met 25 tot 29 Kamerzetels. Maar het verschil met de VVD, die op 23 tot 27 komt, is tot 2 zetels geslonken.

Volgens politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, komt dat niet door een stijging van de VVD, maar door een sterke daling van de PVV. Ten opzichte van december is de partij van Geert Wilders 5 zetels kwijtgeraakt. "Je ziet die daling inmiddels in meer of mindere mate bij alle peilingbureaus terug", zegt Louwerse.

De bureaus noemen verschillende redenen voor kiezers om af te haken bij de PVV. De Stemming van EenVandaag citeert een deelnemer aan zijn panel die twijfelt of Wilders zijn ideeën wel kan uitvoeren: "Een proteststem op een partij die niet gaat regeren, heeft weinig zin".

Trump

Louwerse wijst ook op aanvullend onderzoek van Kantar Public , waar onder meer uit blijkt dat het rapportcijfer van Wilders bij kiezers daalt: van een 4,6 gemiddeld half januari naar een 3,9 nu. Dat komt vooral doordat 35 procent van het publiek hem inmiddels een 1 geeft.