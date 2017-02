'Tweestatenoplossing geen halszaak voor Trump, als er maar vrede komt'

President Trump wil dat er vrede komt tussen Israël en de Palestijnen, ongeacht of dat via een tweestatenoplossing wordt bereikt of niet. Dat zegt een Amerikaanse regeringsfunctionaris in aanloop naar een ontmoeting tussen Trump en de Israëlische premier Netanyahu.

Volgens de functionaris vindt Trump het belangrijk dat er vrede komt. "Of dat nou komt in de vorm van een tweestatenoplossing, als dat is wat beide partijen willen, of iets anders." Trump breekt daarmee met het beleid van zijn voorgangers, die wel uitgesproken voorstander waren van die oplossing, waarbij zowel Israël als de Palestijnen een onafhankelijke staat krijgen.

Begin deze maand liet Trump zich ook al uit over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Toen zei hij dat Israël er goed aan zou doen voorlopig geen nederzettingen te uit te breiden of bij te bouwen. Hoewel geen beletsel voor vrede dragen dergelijke acties er wellicht niet aan bij om dat doel te bewerkstelligen, stond in een verklaring.