Russen bestoken Syrische stad Deraa met zware bombardementen

Russische gevechtsvliegtuigen hebben voor de tweede dag op rij de Syrische stad Deraa zwaar gebombardeerd. Volgens ooggetuigen gaat het om de zwaarste bombardementen sinds de Russen zich ruim een jaar geleden in de strijd in Syrië hebben gemengd.

De bombardementen volgen op een aanval van de rebellen op Syrische troepen, afgelopen weekend. Volgens de rebellen begonnen de Russen met bombarderen toen Syrische troepen dreigden te verliezen. De gevechten breidden zich vervolgens uit naar andere delen van de stad.

Deraa is verdeeld. Het ene deel van de stad is in handen van de regering, het andere in handen van de oppositie.

Begin van de opstand

De oorlog in Syrië is te herleiden naar gebeurtenissen in Deraa, bijna zes jaar geleden. Toen kalkten een groep jongens protestleuzen op muren in de stad. Het was het begin van de opstand die uitmondde in een oorlog.

Vorig jaar maart bezocht correspondent Sander van Hoorn de stad en maakte daar een 360-gradenvideo.