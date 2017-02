Man bekent betrokkenheid San Bernardino-aanslag: ik leverde de wapens

Enrique Marquez, de 25-jarige buurman van het echtpaar Farook dat in december 2015 een aanslag pleegde in San Bernardino, heeft bekend dat hij de wapens heeft geregeld voor Syed Farook en zijn vrouw.

Marquez was een vriend van Farook en was door hem bekeerd tot de radicale islam. Marquez stemde erin toe de wapens te kopen, omdat het Arabische uiterlijk van Farook achterdocht zou kunnen wekken. De officier van justitie zegt geen aanwijzingen te hebben dat Marquez op de hoogte was van de plannen voor de aanslag.

Wel gaf Marquez toe dat hij eerder aanslagen met Farook had beraamd. Zo hadden ze in 2011 en 2012 plannen gemaakt voor een aanslag op een cafetaria naast een school en voor een aanslag op een snelweg tijdens de spits. Die plannen zijn nooit uitgevoerd.

Kerstviering

Farook en zijn vrouw pleegden de aanslag tijdens een kerstviering in een zorgcentrum in de Amerikaanse stad. Daarbij kwamen veertien mensen om het leven en vielen 26 gewonden. De twee schutters werden uren later door de politie doodgeschoten.

Marquez werd een paar weken na de schietpartij opgepakt. Hij is de enige die wordt berecht voor de aanslag. Morgen moet hij voor de rechter verschijnen. Hij kan een maximale gevangenisstraf van 25 jaar krijgen.