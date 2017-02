Acteur Harrison Ford botst bijna op Boeing met privévliegtuig

De Amerikaanse acteur Harrison Ford is met zijn privévliegtuig bijna in botsing gekomen met een passagierstoestel van American Airlines op een vliegveld in Californië. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC News.

De 74-jarige Ford landde met zijn vliegtuig niet op de aangewezen landingsbaan, maar zette zijn vliegtuig aan de grond op een taxibaan. Daarbij vloog hij rakelings over een Boeing 737 met meer dan 100 mensen aan boord, die klaarstond om te vertrekken.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt het incident. Ford zelf heeft nog niet op de berichten gereageerd.

Eerdere ongelukken

Het zou niet de eerste keer zijn dat Ford betrokken was bij een vliegtuigongeluk. In 2015 raakte hij gewond toen hij met zijn vliegtuig crashte op een golfbaan in Los Angeles. En in 1999 maakte hij een noodlanding tijdens een trainingsvlucht, ook in Los Angeles. Zowel zijn instructeur als hijzelf bleven ongedeerd.