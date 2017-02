Nog nooit zoveel kiesgerechtigden bij verkiezing Tweede Kamer

Over een maand mogen 12,9 miljoen kiezers naar de stembus. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Nooit eerder waren zoveel mensen kiesgerechtigd; bij de vorige verkiezingen in 2012 lag het aantal stemgerechtigden nog 2 procent lager.

850.000 van die 12,9 miljoen kiezers mogen voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer, omdat ze in 2012 nog geen 18 waren. Dat zijn 300.000 nieuwe kiezers méér dan in 2012. Het was dan ook de eerste keer deze eeuw dat een kabinet de rit uitzat.

Het is wel de vraag of al die jongeren ook echt naar de stembus gaan. "Uit onderzoek van ons blijkt dat 56 procent van de jongeren van plan is om te gaan stemmen", zegt Peter Kanne van onderzoeksbureau I&O Research. Dat is minder dan de opkomst van 70 procent onder jongeren bij de vorige verkiezingen.

Stemrecht

Het overgrote deel van de 18-jarigen met de Nederlandse nationaliteit mag stemmen op 15 maart. Alleen plegers van bepaalde zeer ernstige misdrijven zijn uitgesloten. Op 1 januari vorig jaar waren dat 56 mensen.

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat het stemrecht werd opengesteld voor mannen van 25 jaar en ouder, ongeacht hun inkomen. Een jaar later kwamen vrouwen daar ook bij. De leeftijdsgrens van 25 jaar werd in de jaren daarna steeds verder verlaagd: naar 23 jaar in 1946, naar 21 in 1965 en naar 18 in 1972.