Tolheffingen kosten Nederlandse vervoerders 200 miljoen extra

Nederlandse transportbedrijven waren vorig jaar ruim 200 miljoen euro extra kwijt aan tol- en milieuheffingen in België en Duitsland. Dat blijkt uit cijfers van Transport en Logistiek Nederland (TLN), die door BNR zijn opgevraagd.

In Duitsland moesten de transporteurs 144 miljoen euro extra betalen voor de zogeheten Mautheffing. Dat is een heffing op onder meer het aantal kilometers dat een vrachtwagen door Duitsland rijdt en de uitstoot. De heffing is bedoeld om vervuilende vrachtwagens te weren.

In België moest er 60 miljoen euro worden afgetikt aan tolheffing, zegt BNR. Die kosten zijn nieuw, want de tolheffing in België is in april vorig jaar ingevoerd. Die kosten worden uiteindelijk weer doorberekend aan de consument, zegt de nieuwszender.

Stickers en kastjes

De kosten zitten deels in administratieve lasten, licht een woordvoerder van TLN bij BNR toe. Hij vertelt dat voor de verschillende tolregelingen andere stickers en andere kastjes nodig zijn. "Dat maakt het heel ingewikkeld, waardoor je veel administratieve lasten maakt en een hoge kostenpost krijgt."

Vervoersbedrijven uit Oost-Europese landen die door Duitsland rijden zijn nog meer kwijt aan tol. In Polen betaalden vervoerders meer dan 670 miljoen euro aan de Duitse heffing.